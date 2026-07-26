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Kaynak: İHA

Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, Sunta Köprülü Kavşağı çıkış mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.K. yönetimindeki otomobil, kuvvetli yağışın ardından kara yolunda biriken su birikintisine girdi. Su birikintisi nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, savrularak orta refüjde yer alan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü A.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan C.K. ve N.Ö. yaralandı. İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Kaza yerinde inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, yol güvenliğini sağladı. Kazaya yol açan su birikintisinin önüne geçmek isteyen trafik ekipleri, tıkanmış durumda olan menfezleri açarak biriken suyun tahliye edilmesini sağladı.