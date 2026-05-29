Sağanak yağışın en çok etkilediği noktalardan biri Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü oldu. Kısa sürede debisi yükselen sel suları köy sokaklarına ve tarım arazilerine taştı. Ev ve ahırların sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine köy sakinleri adeta zamanla yarıştı. Kendi imkanlarıyla harekete geçen vatandaşlar, traktörlerini kullanarak sel sularının yönünü değiştirmeye çalıştı. Köylülerin yoğun çabası ve zamanında müdahalesi sayesinde konut ve ahırların büyük zarar görmesi engellendi.

TARIM ARAZİLERİ GÖLE DÖNDÜ

Taşkınlar nedeniyle Donalar köyü ve çevresindeki çok sayıda ekili tarım arazisi sel sularına teslim oldu. Tarlaların göle döndüğü bölgede, hasar tespit çalışmalarına suların çekilmesinin ardından başlanacağı öğrenildi.

METEOROLOJİ UYARDI: HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, Kastamonu genelinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürecek. Yetkililer, kentte aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların hafta sonu boyunca da devam edeceğini bildirdi.

Taşköprü ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.