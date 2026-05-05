Kastamonu’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuna yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 tabanca şarjörü, bir av tüfeği ve 28 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konuldu.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, ruhsatsız silahlarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.