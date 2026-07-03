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Kaynak: İHA

Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak mevkisinde seyir halinde olan Mustafa Dikel, yol kenarında bekleyen bir ayı fark etti. Çevredeki araç parçalarını görerek hayvana bir otomobilin çarptığını anlayan Dikel, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak görevliler bölgeye ulaştığı sırada, yerinden kalkan ayı hızla ormanlık alana doğru kaçtı. Ekiplerin yaptığı takibe rağmen yaralı ayı ormanda izini kaybettirdi.

Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.