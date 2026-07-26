Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yenidoğan köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 37 ADD 427 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu.
Metrelerce sürüklenen otomobil ters dönerken, kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.