Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Araç ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-Karabük kara yolu üzerindeki Müslimler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Sarıkülçe’nin (71) kullandığı 54 AGG 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Bilal Sarıkülçe ile araçta bulunan Melahat Sarıkülçe (66) ve Mustafa Külte (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Nezahat Külte (62) ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DURUMU AĞIR

Hastanede tedavisi süren Nezahat Külte’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.