Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğal yaşamı desteklemek ve zararlı canlılarla mücadele etmek amacıyla Kastamonu’da önemli bir adım attı. Bu kapsamda kene başta olmak üzere tarıma ve insana zarar veren böcek türlerinin popülasyonunu dengede tutmak için şehre getirilen 1200 kınalı keklik doğal ortamıyla buluşturuldu.

Keklik salım organizasyonu, Kastamonu Merkez ilçesine bağlı Hacımuharrem köyünde yer alan ve ava kapalı olan güvenli sahada gerçekleştirildi. Projenin yalnızca merkezle sınırlı kalmadığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, biyolojik mücadele çalışmalarının detaylarını paylaştı. Bozkurt, Hanönü ve İhsangazi ilçelerini de kapsayan bu çalışma ile toplamda 1200 kekliğin Kastamonu doğasına kazandırıldığını ifade ederek çalışmanın bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Hacımuharrem Köyü Muhtarı Kadir Çavdarcı, köylerinde son dönemde böcek çeşitliliğinin ve miktarının çok arttığını dile getirdi. Bu durumun önüne geçebilmek adına Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuruda bulunarak köylerine keklik salınmasını talep ettiklerini belirten Çavdarcı, kenelerin ve yabani böceklerin temizlenmesi amacıyla yapılan bu destekten dolayı bakanlık yetkililerine ve Milli Parklar Müdürlüğüne teşekkür etti.

Açıklamaların ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Yalçın Uyanık ve köy sakinleri, kafesleri açarak 1200 kınalı kekliği hep birlikte doğal ortamına bıraktı.