Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 9 bin 160 adet tütün doldurulmuş makaron, 13 kilogram kıyılmış tütün, 20 adet sigara sarma aparatı ve 10 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı
Kastamonu’da kaçakçılık operasyonu: Binlerce makaron ve sahte içki ele geçirildi
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Kastamonu’da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 9 bin 160 tütün doldurulmuş makaron, 13 kilogram kıyılmış tütün ve 10 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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