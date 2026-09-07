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Kaynak: İHA

Kaza, Çatalzeytin-Kastamonu karayolu Karamanlar köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan A.K. idaresindeki 14 GB 278 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre yüksekten şarampole yuvarlandı.

Minibüs, ağaçlara takılarak durabildi.

MİNİBÜSTE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüste bulunan İsmail Korkmaz hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü A.K. ile S.A., N.A. ve Ö.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Vatandaşların da yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan N.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

MİNİBÜS İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARILDI

Kaza yapan minibüs, Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.