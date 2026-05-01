Kastamonu'da İnşaatta Talihsiz Kaza: Başına Mutfak Tüpü Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

Kastamonu’nun merkez ilçesinde bir inşaatta meydana gelen feci kaza, bir işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 6 katlı binanın çatısından düşen mutfak tüpü, aşağıda çalışan işçinin ölümüne yol açtı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Arnavutoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat sahasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı binanın çatı katında membran serimi yapan işçilerin kullandığı mutfak tüpü, işçilerin elinden kayarak aşağı düştü. O sırada zemin bölgede çalışan 43 yaşındaki Erol Buyun, başına isabet eden tüp nedeniyle ağır yaralandı.

Çevredeki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Buyun, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen talihsiz işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erol Buyun’un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, emniyet güçleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlatıldı.