Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Araç Açık Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan 36 yaşındaki infaz ve koruma memuru Murat Ramazan, sabah mesaisine gitmedi.

Ramazan'ın işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisini telefonla aramaya başladı. Aramalara yanıt alınamaması üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları, Ramazan’ın ikamet ettiği eve gitti. Eve giren arkadaşları, talihsiz memuru yatağında hareketsiz bir şekilde buldu.

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle asayiş ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, Murat Ramazan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin evde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından Ramazan’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.