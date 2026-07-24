Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kaza, Kastamonu-Taşköprü kara yolundaki Gömeç yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Y. (28) yönetimindeki 37 AER 192 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen H.N'nin (65) kullandığı 37 AT 417 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Çarpışmada sürücü H.N. ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.H.Y. (2), S.C. (59), E.N. (62) ve S.D. (62) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tedavi gören yaralılardan S.D'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.