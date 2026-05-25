Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Kesepınar köyünde üzücü bir ölüm olayı gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Mustafa Büyük, kendisine ait hayvanları otlatmak amacıyla evinden ayrılarak kırsal alana gitti.

Mustafa Büyük, aynı bölgede odun toplamakta olan bir komşusu tarafından arazide rahatsızlanmış halde bulundu. Durumu fark eden komşusunun ihbarı üzerine, olay yerine süratle sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Küre Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan Büyük, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk tespitlere göre Mustafa Büyük’ün kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşeceği bildirildi. Olayın ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.