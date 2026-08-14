Abana ve Cide kaymakamlıklarından yapılan duyurularda, meteorolojik uyarılar doğrultusunda vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı bildirildi.
CİDE'DE BUGÜN, ABANA'DA HAFTA SONU BOYUNCA YASAK
Alınan karar kapsamında Cide ilçesinde bugün, Abana ilçesinde ise bugünden itibaren hafta sonu boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.
Yetkililer, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle oluşabilecek yüksek dalga ve çeken akıntı tehlikesine dikkati çekerek vatandaşlardan denize girme yasağına uymalarını istedi.