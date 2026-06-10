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Kaynak: AA / DHA / İHA

Trafik kazaları engellenemiyor. Yeni kazanın adresi Kastamonu-Tosya kara yolu oldu. Akkaya köyü mevkiinde seyir halinde olan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol levhasına, ardından ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü Yaşar D. ile birlikte Seher D. ve Mahir D. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaralılar bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mahir D. ile Seher D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylı araştırma sürüyor.