Kaza, sabah saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolu Aşağı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Samsun yönüne giden otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu sinyalizasyon ışığının direğine çarparak takla attı.
Kazada, ters dönen araçtaki 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan; kaza anında arkadan gelen başka otomobilin sürücüsü de otomobile çarpmamak için aracı refüje çıkardı. İkinci kazada yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.