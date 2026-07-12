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Kaynak: İHA

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Irmak Mahallesi’nde, saat 03.30’da meydana gelen olayda, elde edilen bilgilere göre 28 yaşındaki Kaan Taşkıran yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak denize uçtu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Meydana gelen kazada, Taşkıran olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gel ekipler tarafından Taşkıran’ın cansız bedenini araçtan çıkardı.

Taşkıran’ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.