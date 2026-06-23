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Kaynak: İHA

Olay, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Garipşah köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Kapucu’ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.