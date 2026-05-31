Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Ağaçbükü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki K.Ö., evinin penceresinden tabancayla havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan biri, bina duvarına çarparak yön değiştirdi. Duvardan seken mermi, o esnada yolda yürümekte olan 45 yaşındaki M.D.’nin kafasına isabet etti.

M.D.'nin kanlar içinde yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini gerçekleştirdiği ağır yaralı M.D., ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede hemen tedavi altına alınan M.D.’nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.



Yaşanan üzücü olayın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, havaya ateş açarak kazaya sebebiyet veren K.Ö. ile olayda kullanılan tabancanın asıl sahibi olduğu tespit edilen 55 yaşındaki N.T. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.