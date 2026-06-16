Kaynak: AA

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, bölgede kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve yasa dışı unsurların deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde düğmeye bastı. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla kaçakçılara büyük bir darbe indirildi.

TARİHİ ESERLER VE YER ALTI CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda, yasa dışı kazı ve kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen çok sayıda materyal ele geçirildi. Aramalar sonucunda; 7 adet cumhuriyet altını, 20 adet tarihi sikke, 9 adet madeni para, 6 adet tarihi obje, bir adet ekskavatör, yer altı görüntüleme cihazı, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası ve Amerikan dolarına el konuldu.

Operasyon kapsamında jandarma ekiplerince yakalanan 13 zanlı hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili tahkikatın geniş çaplı olarak sürdürüldüğü bildirildi.