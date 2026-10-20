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Kaynak: İHA

Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Halife Kalfa köyünde Salim Arabacıoğlu'na ait çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saman karma makinesinde başlayan alevler, rüzgar ve kuru materyalin etkisiyle kısa sürede alanda istiflenmiş halde bulunan saman balyalarına yayıldı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

EV VE AHŞAP DEPOYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan ekipler, yangını çevredeki yerleşim yerlerine yayılmadan kontrol altına almak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yoğun çabalar sonucunda alevler, çiftlik evine ve hemen yakın konumda yer alan Kastamonu Entegre şirketine ait odun deposuna ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 8 bin adet saman balyası tamamen yanarak küle döndü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.