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Kaynak: İHA

Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan orman işçisi Tezcan Karabacak'tan acı haber geldi. Yaklaşık 75 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Karabacak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AĞAÇ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Olay, Araç ilçesine bağlı Sıragömü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda çalışma yaptığı sırada kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu Tezcan Karabacak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karabacak, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

75 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaklaşık 75 gündür hastanede tedavi gören Tezcan Karabacak, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Karabacak'ın cenazesi, işlemlerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.