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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasında gerçekleştirilen 39. Dönem Mezuniyet Töreni kapsamında, 2 bin 449 jandarma uzman erbaş ve 98 sahil güvenlik uzman erbaş eğitimlerini başarıyla tamamladı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL, KOMANDOLARA YEMİN TÖRENİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, 6 aylık eğitim sürecinde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri Ali Çardakcı tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Çardakcı, jandarma teşkilatının köklü tarihine vurgu yaparak, mezun personelin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Eğitim sürecinin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda karakter ve disiplin açısından da yoğun geçtiğini ifade etti.

“VATAN, MİLLET VE GÖREV BİLİNCİYLE YETİŞTİLER”

Gülhan Kılıç da törende yaptığı konuşmada, eğitimlerini tamamlayan komandoların her türlü göreve hazır olduğunu belirtti.

Kılıç, komandoların yurt içi ve yurt dışında verilecek görevler için yüksek motivasyonla yetiştirildiğini vurguladı.

KOMANDO GÖSTERİLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Tören kapsamında kursiyerler tarafından komando andı okunurken, tüfekli hareketler, yakın dövüş gösterileri ve halatla kuleden iniş gibi tatbikatlar sergilendi. Gösterilerin ardından komandolar Türk bayrağı açarak izleyenlere gurur dolu anlar yaşattı.

Tören sonunda yeni uzman erbaşlar aileleriyle bir araya gelirken, programa çok sayıda davetli ve protokol üyesi katıldı.