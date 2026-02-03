Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Fındıklı ve Gölcük yaylalarında iki gün sürecek Araç Yayla Kış Festivali’nin beşincisi düzenlenecek. Etkinlikler sayesinde bölge halkı ve ziyaretçiler keyifli vakit geçirme imkânı yakalayacak.

Araç Kaymakamlığı ile Araç Belediyesi organizasyonunda bu yıl beşinci kez kapılarını açacak festival, 7 Şubat’ta yakılacak festival ateşiyle start alacak. İki gün boyunca sürecek programda çeşitli yarışmalar, eğlenceli aktiviteler, DJ performansları, off-road gösterileri ve dağcılık etkinlikleri yer alacak. Festival, ünlü sanatçı Alican Erkal’ın vereceği konserle sona erecek. Kastamonu’nun yanı sıra çevre illerden de büyük katılımın beklendiği organizasyona yoğun ilgi gösterilmesi öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Offroad Kulübü, Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) ile Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü gibi çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşu festivale destek veriyor.