Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde üretilen kestane balının coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi ve uluslararası alanda güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Doğanyurt Belediyesi öncülüğünde yürütülen bu girişim, ilçenin en değerli doğal ürünlerinden birini resmi koruma altına almayı hedefliyor.

Cide Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Serdar Kaptan ve yönetim kurulu üyeleri, Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya’yı makamında ziyaret ederek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Görüşmede, kestane balının markalaşması, coğrafi işaret tescil süreci ve Avrupa Birliği destekli projeler masaya yatırıldı.

Başkan Ahmet Kaya, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kestane balının bölge için büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Kaya, “Kestane balımızın coğrafi işaret alması ve Avrupa Birliği hibe destekleriyle yürütülecek çalışmalar için ilk adımı attık. Bu süreç, üreticilerimizin emeğini koruyacak ve ürünümüzü dünya pazarlarına taşıyacak” dedi.

DOĞANYURT KESTANE BALININ BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ

Doğanyurt kestane balı, monofloral bal sınıfında yer alıyor. Yoğun kestane ormanlarıyla kaplı bölgede arılar, kısa bir nektar döneminde ağırlıklı olarak kestane çiçeklerinden besleniyor. Bu durum, bala kendine özgü koyu kahverengi renk, hafif buruk tat ve karakteristik kestane aroması kazandırıyor. Diğer çiçek ballarına göre yaklaşık iki kat daha fazla demir içeren ürün, besin değeri yüksek olması nedeniyle halk arasında güç kaynağı olarak da biliniyor.

Uzmanlar, Kastamonu genelindeki kestane balının zaten 2022 yılında menşe adı olarak tescillendiğini hatırlatıyor. Ancak Doğanyurt ilçesinin özel mikro iklimi ve orman yapısı, burada üretilen balı daha da ayırt edici kılıyor. Yeni çalışma, bu özgünlüğü resmi olarak belgeleyerek ilçenin adını ulusal ve uluslararası platformlarda öne çıkarmayı amaçlıyor.

MARKALAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ DESTEĞİ HEDEFİ

Çalışmanın temel hedeflerinden biri, coğrafi işaret tescilinin yanı sıra Avrupa Birliği hibe programlarından yararlanmak. Bu destekler sayesinde bal üretimi modernize edilecek, ambalajlama standartları yükseltilecek ve pazarlama faaliyetleri genişletilecek. Böylece Doğanyurt kestane balı, yalnızca yerel bir lezzet olmaktan çıkıp küresel bir marka haline gelebilecek.

Doğanyurt Belediyesi yetkilileri, tescil sürecinin ilçedeki arıcılığı teşvik edeceğini ve genç üreticilerin bu alana yönelmesini sağlayacağını belirtiyor. Aynı zamanda turizm açısından da önemli bir katkı bekleniyor. Doğal yaşamı ve orman zenginliğiyle öne çıkan ilçeye, bal temalı turistik faaliyetler eklenebilir.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI VE GELECEK PERSPEKTİFİ

Kestane balı, Doğanyurt için sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik bir miras niteliği taşıyor. Coğrafi işaret tescilinin tamamlanmasıyla birlikte üreticiler, ürünlerini daha yüksek katma değerle pazarlama imkanı bulacak. Bu durum, kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacak ve göçün önüne geçmede etkili olacak.

Cide Yerel Eylem Grubu Derneği’nin sürece dahil olması, teknik destek ve proje yönetimi açısından büyük avantaj sağlıyor. Dernek yetkilileri, tescil başvurusunun hazırlanması, analizlerin yapılması ve gerekli belgelerin toplanması konusunda belediyeyle yakın iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Kastamonu’da coğrafi işaretli ürün sayısı her geçen yıl artarken, Doğanyurt kestane balı bu zincirin yeni ve güçlü halkası olmaya aday. Uzmanlar, sürecin başarıyla tamamlanması halinde benzer ürünlerin de tescil seferberliğinden yararlanabileceğini vurguluyor.

Bölge halkı arasında büyük heyecan yaratan bu gelişme, Kastamonu’nun doğal zenginliklerini koruma ve değerlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Doğanyurt kestane balının coğrafi işaret yolculuğu, hem geleneksel arıcılığı geleceğe taşıyor hem de Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünler yelpazesini uluslararası düzeyde güçlendiriyor.