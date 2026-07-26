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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'turuncu kod' ile uyardığı Kastamonu'da gece saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Doğanyurt'un ardından Cide ilçesini de vuran sel suları nedeniyle Devrekani Çayı taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Kastamonu'nun sahil şeridinde yer alan ilçeleri, şiddetli yağışların teslimi altına girdi. Doğanyurt ilçesinde metrekareye 157 kilogram gibi ciddi bir oranda düşen yağışın ardından, gece saatlerinde Cide ilçesinde de benzer bir afet yaşandı. Aşırı yağışlara dayanamayan Devrekani Çayı'nın taşması sonucu Cide ilçe merkezi adeta göle döndü.

ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ, YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Taşkın sularının aniden yükselmesiyle birlikte ilçe merkezindeki ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. Yollarda park halinde olan birçok araç sel sularına gömülürken, bölgede maddi hasar meydana geldi. Felaketin boyutu ulaşımı da vurdu; sağanak yağış ve taşkınlar nedeniyle Cide-Bartın kara yolu ulaşıma kapatıldı.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Meteoroloji'nin önceden yaptığı uyarılar doğrultusunda bölgede hazır bekletilen Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Cide Belediyesi ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, su basan binalarda tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, taşkının etkisini artırmaması için kritik noktalarda da önlemler alınıyor. Devrekani Çayı üzerinde yer alan köprülerin ayaklarının tıkanarak yeni bir felakete yol açmaması adına, DSİ iş makineleriyle bölgede yoğun bir temizlik çalışması yürütülüyor.