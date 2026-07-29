Kaş'taki orman yangınında kritik saatler: Havadan müdahale yeniden başladı, bakandan uyarı geldi

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurarak uyarılarda bulundu.

Meteorolojik verilerden hareketle bu hafta, başta kıyı kesimleri olmak üzere bir çok ilde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğini açıklayan Bakan Yumaklı, "Şiddetli rüzgâr, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geliyor." dedi.

Önümüzdeki günlerde hassasiyet gösterilmesinin altını çizen Bakan Yumaklı, "Açık alanlarda ateş yakmayalım. Anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım; bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir." diye konuştı.

Yumaklı, paylaşımında "Bakanlık olarak 14 İHA’mızla, 184’ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.