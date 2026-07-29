Antalya'nın Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın, dün sabaha karşı 06.00'da başladı.
Kaş'taki orman yangınında kritik saatler: Havadan müdahale yeniden başladı, bakandan uyarı geldi
Antalya'nın Kaş ilçesinde dün sabah başlayan orman yangını, sarp ve kayalık arazi nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen hava müdahalesi sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlarken, ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan sürüyor.Kaynak: AA / DHA / İHA
Yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu öğle saatlerinde, özellikle hava müdahalesi sonrası yangının enerjisi düşürüldü.
Bölgenin sarp kayalık olması çalışmaları güçleştirdi ve yangın tamamen kontrol altına alınamadı.
Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi. Ancak, havadan destek havanın kararmasıyla sona erdi.
HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
Havanın kararmasıyla çalışmaların durduğu havadan müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurarak uyarılarda bulundu.
Meteorolojik verilerden hareketle bu hafta, başta kıyı kesimleri olmak üzere bir çok ilde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğini açıklayan Bakan Yumaklı, "Şiddetli rüzgâr, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geliyor." dedi.
Önümüzdeki günlerde hassasiyet gösterilmesinin altını çizen Bakan Yumaklı, "Açık alanlarda ateş yakmayalım. Anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım; bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir." diye konuştı.
Yumaklı, paylaşımında "Bakanlık olarak 14 İHA’mızla, 184’ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.