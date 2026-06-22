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Kaynak: İHA

Mavi suların acı bir kazaya sahne olduğu olay, dün Kaş ilçesine bağlı Kalkan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede mobilya ustalığı yapan ve hobi olarak zıpkınla balık avlayan Volkan Kırca (30), avlanmak için Kalkan Yeşilköy Mahallesi sahilinden denize girdi.

NEFESİNİ TUTUP DALDI, BİR DAHA ÇIKAMADI

Ekipmanlarıyla birlikte suyun derinliklerine doğru dalış gerçekleştiren Kırca, uzun süre su yüzeyine çıkmadı. Sahilde bulunan ve durumdan şüphelenen vatandaşlar, gencin daldığı noktaya doğru giderek denizin içini kontrol etti.

Kısa süreli bir su altı taraması yapan vatandaşlar, talihsiz genci kayalıkların arasında hareketsiz bir şekilde yatarken fark etti.

Kırca'yı sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla su yüzeyine çıkarmaya çalışan vatandaşların çabaları sonuçsuz kalınca, durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

UZMAN DALGIÇLAR GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede sahil güvenlik, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen uzman dalgıçlar, akıntı ve dar kaya yarıkları nedeniyle su altında zor anlar yaşasa da Volkan Kırca'yı sıkıştığı kayalıkların arasından çıkarmayı başardı. Kıyıya getirilen genç adama sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, su altında kalmaya bağlı olarak hayatını kaybettiği kesinleşti.

ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Volkan Kırca’nın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin tamamlanmasıyla birlikte cenazeyi teslim almaya gelen eşi, annesi ve yakınları adeta yıkıldı. Cenaze aracının çıkışı sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak feryat eden genç eş, acıya daha fazla dayanamayarak kısa süreli baygınlık geçirdi. Acılı kadını çevredekiler ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Evli ve 30 yaşında olan Volkan Kırca'nın cenazesi, gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verilmek üzere memleketi Kaş'a doğru yola çıkarıldı.