Antalya’nın Kaş ilçesinde, yöre halkının “dolaman” adını verdiği kuzugöbeği mantarı doğada görülmeye başlandı.

Özellikle yağışların ardından ormanlık ve nemli alanlarda ortaya çıkan mantar için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağlık bölgelere giderek toplama mesaisine başlıyor.

HEM GEÇİM KAYNAĞI HEM LEZZET

Nadir bulunmasıyla bilinen kuzugöbeği mantarı, bölgede hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir yere sahip. Toplanan mantarlar, bir yandan evlerde tüketilirken diğer yandan pazarlarda satışa sunuluyor. Doğal ortamda yetişmesi ve sınırlı süre bulunabilmesi nedeniyle yüksek talep görüyor.

Ekonomik değeri oldukça yüksek olan kuzugöbeği mantarının kilogram fiyatı pazarlarda 2 bin ile 3 bin lira arasında değişiyor. Bu özelliğiyle ürün, lüks gıda kategorisinde değerlendiriliyor.

YETKİLİLERDEN UYARI

Sezonun kısa sürdüğüne dikkat çeken yetkililer, verimin özellikle yağışlı dönemlerde arttığını belirtiyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ise doğadan mantar toplayan vatandaşları zehirli türlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.