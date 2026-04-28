Bölgedeki kaynaklara göre, hedef alınan araçta bulunan Al-Shanbari ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralılar ve cenazeler sivil savunma ekipleri tarafından Şifa Hastanesi’ne kaldırıldı.

İsrail’in saldırısının, Hamas ile 10 Ekim 2025’te Gazze Şeridi için varılan ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşmesi dikkat çekti. Bölgede ateşkes ihlallerinin sürdüğü yönünde iddialar gündemdeki yerini koruyor.

İSRAİL ATEŞKESE UYMUYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, ateşkes sürecinde İsrail saldırıları sonucu 818 sivil hayatını kaybetti, 2 bin 301 sivil ise yaralandı.

72 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Ayrıca, çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023 Hamas saldırıları sonrasında toplam can kaybının 72 bin 594’e, yaralı sayısının ise 172 bin 404’e ulaştığı bildirildi.

Bölgede tansiyon yüksek seyrini korurken, uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrıları sürüyor.