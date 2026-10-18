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Kaynak: Haber Merkezi

Şırnak'ın Kasrik Belde Belediye Başkanı Sadun Şanlı, CHP'den istifa etti.

GÖREVİNE BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEK

Partisinden ayrılma kararı alan Sadun Şanlı'nın, belediye başkanlığı görevini bırakmayacağı ifade edildi. Şanlı, Kasrik beldesindeki hizmetlerini ve belediye başkanlığı çalışmalarını bundan böyle bağımsız belediye başkanı olarak devam ettirecek.

İSTİFA GEREKÇESİ HENÜZ AÇIKLANMADI

CHP kanadında ve belde siyasetinde dikkat çeken istifadan sonra, kararın arkasındaki sebepler merak konusu oldu. Sadun Şanlı veya parti yönetiminden istifanın somut gerekçeleri ile ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama gerçekleştirilmedi. Karardan sonra beldedeki siyasi dengelerin nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 16 Ekim'de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak CHP'den ayrıldığını ifade etmişti. Aras, "Görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.