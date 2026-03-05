Türkiye’de genel kasko sigortalılık oranı yüzde 26 seviyesinde kalırken, yeni araçlarda bu oran çarpıcı biçimde yükseliyor. Özellikle 0-5 yaş otomobillerde kasko yaptırma oranı yüzde 80’e kadar ulaşıyor. Araç yaşına göre büyük farklar ortaya çıkıyor.
Kasko şoku: 0-5 yaş otomobillerde oran yüzde 80’e fırladı
Türkiye’de genel kasko sigortalılık oranı %26’da kalırken, 0-5 yaş otomobillerde bu oran %80’e ulaşıyor. Yeni araç sahipleri kaskoyu artık standart koruma olarak görüyor; yaş ilerledikçe tercih hızla düşüyor.Dilek Taşdemir
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre kasko sigortasının yaygınlığı, araç yaşına bağlı olarak ciddi farklılıklar gösteriyor. 2025 yılı sonu itibarıyla toplam kasko sigortalılık oranı yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.
Sektörde öne çıkan analizler, kasko performansının özellikle yeni ve nispeten yeni araçlarda belirgin şekilde yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle değerlendirmelerde yaş kırılımı büyük önem taşıyor.
Genel verilere bakıldığında 0-5 yaş araçlarda kasko sigortalılık oranı yüzde 48 seviyesinde gerçekleşti.
Araç yaşı ilerledikçe oran hızla düşüyor: 6-10 yaş grubunda yüzde 38, 11-15 yaşta yüzde 22, 16-20 yaşta yüzde 8 ve 21 yaş üzeri araçlarda yalnızca yüzde 1 olarak hesaplandı.
Otomobillerde kasko oranı belirgin şekilde daha yüksek Otomobillere özel incelendiğinde tablo daha netleşiyor. 2025 yılında otomobillerde kasko sigortalılık oranı yüzde 37 olarak kaydedildi.Yeni otomobillerde kasko neredeyse standart hale geldi
Yeni otomobillerde ise oran çok daha etkileyici. 0-5 yaş otomobillerde kasko sigortalılık oranı yüzde 80’e ulaştı.
Yaş ilerledikçe bu oran azalıyor: 6-10 yaşta yüzde 51, 11-15 yaşta yüzde 29, 16-20 yaşta yüzde 11 ve 21 yaş üzeri otomobillerde yine sadece yüzde 1 seviyesinde kaldı.
Bu veriler, yeni otomobil sahiplerinin kaskoyu giderek standart bir koruma tercihi olarak benimsediğini gösteriyor.Otomobil dışı araçlarda kasko kullanımı sınırlı.
Otomobil kategorisi dışında kalan araçlarda ise kasko sigortası çok daha az tercih ediliyor. 2025’te bu grupta genel oran yüzde 13’te kaldı. Hatta yeni yaş grubundaki araçlarda bile oran yaklaşık yüzde 20 civarında seyretti.Yeni otomobillerde kasko tercihi kalıcı bir alışkanlık
2021-2025 dönemine ait veriler, 0-5 yaş otomobillerde kasko oranının istikrarlı şekilde yüksek seyrettiğini doğruluyor. 2021’de yüzde 79 olan oran, 2025’te yüzde 80’e yükseldi. Son beş yıldır yüzde 80 bandında kalan bu seviye, yeni araç sahipleri için kaskonun kalıcı bir tercih haline geldiğini kanıtlıyor.
TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, konuya ilişkin değerlendirmesinde genel oranın yanıltıcı olabileceğini vurguladı. Araç parkının yaş yapısının mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirten Obalı şöyle konuştu:
"Verilerimiz gösteriyor ki yeni ve görece yeni otomobillerde kasko artık istisnai değil, yaygın bir güvence tercihi haline gelmiştir...
Bu da sigorta bilincinin özellikle yüksek değerli ve yeni araç segmentinde güçlü şekilde yerleştiğini ortaya koymaktadır. Kasko sigortalılığını değerlendirirken toplam oranla birlikte mutlaka yaş kırılımına da bakılması gerekir."