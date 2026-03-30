Olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Başında kask bulunan kişi, telefon tamircisi Emrah Satıkalp'in iş yerine girdi. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, tezgahta bekleyen Satıkalp'i başından vurduktan sonra motosikletine binip, kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Satıkalp, yapılan tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Satıkalp'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.