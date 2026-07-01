Kaskı takıp pusuya yattı: Güvenlik görevlisini kurşun yağmuruna tuttu

Olaya tanık olan ve ismini vermek istemeyen bir mahalleli, "Sabah oğlumu işe gönderecektim. Silah seslerini duyunca hemen cama koştuk. Motosikletli kişiyi gördük. Motosiklet yan yatmıştı ama saldırgan ateş etmeye devam ediyordu. Yaralanan kişi 'Kalbim' diye bağırıyor, ambulans ve polis istiyordu. Biz de hemen ihbarda bulunduk. Toplam 5-6 el silah sesi duyduk. Bir süre ara verdi, ardından yeniden ateş etti. Motosiklet yan yatmış haldeyken bile ateş etmeyi sürdürdü, sonra kaçtı.