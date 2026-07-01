Küçükçekmece’de özel güvenlik görevlisi A.A. (45), motosikletiyle işe gittiği sırada sokakta pusu kuran kasklı şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan A.A. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaskı takıp pusuya yattı: Güvenlik görevlisini kurşun yağmuruna tuttu
İstanbul Küçükçekmece'de işe gitmek için motosikletiyle yola çıkan özel güvenlik görevlisi, sokakta pusu kuran kasklı bir saldırganın kurşun yağmuruna tutuldu.Kaynak: DHA
Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, özel güvenlik görevlisi A.A., motosikletiyle işe gittiği sırada kendisini bekleyen kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilen A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek yaya olarak kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Silahlı saldırının ardından A.A.'nın çevresinden yardım istediği güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde duyuldu. Görüntülerde, peş peşe silah seslerinin duyulmasının ardından kasklı şüphelinin sokaktan yürüyerek uzaklaştığı anlar yer aldı.
Olaya tanık olan ve ismini vermek istemeyen bir mahalleli, "Sabah oğlumu işe gönderecektim. Silah seslerini duyunca hemen cama koştuk. Motosikletli kişiyi gördük. Motosiklet yan yatmıştı ama saldırgan ateş etmeye devam ediyordu. Yaralanan kişi 'Kalbim' diye bağırıyor, ambulans ve polis istiyordu. Biz de hemen ihbarda bulunduk. Toplam 5-6 el silah sesi duyduk. Bir süre ara verdi, ardından yeniden ateş etti. Motosiklet yan yatmış haldeyken bile ateş etmeyi sürdürdü, sonra kaçtı.
Vurulan kişi motosikletle geliyordu. Sokağın başında pusu kurmuş. Vurulduktan sonra motosiklet sürüklenerek buraya kadar geldi" dedi