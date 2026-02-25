Gebze ilçesindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, alışveriş merkezinin önündeki kafeye girerek müşterilerin bulunduğu masaların arasından geçti.

Kask kamerası kendi sonunu hazırladı: Fenomen hayali pahalıya mal oldu - Resim : 1

Sürücü, kask kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, ‘Selam sana imparator, arkadaşlar ben geçebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, hayırlı günler’ diye bağırdı.

Kask kamerası kendi sonunu hazırladı: Fenomen hayali pahalıya mal oldu - Resim : 2

Görüntülerin sanal medya platformlarında paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. Motosikletin sürücüsü tespit edildi, ehliyetine süresiz el konuldu, 6 bin 457 TL ceza uygulandı.

Kask kamerası kendi sonunu hazırladı: Fenomen hayali pahalıya mal oldu - Resim : 3