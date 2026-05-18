Antalya Kaş'taki TOKİ konutlarının durumuna dair gazeteci Yusuf Yavuz sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımlaarda bulundu. Yavuz, paylaşımlarında Kaş'ın genel mimarisinin yatay olduğunu ancak TOKİ'nin dikey mimari tercih ettiğini söyledi.

"Yeniköy Mahallesi’nde inşa edilen 10 katlı bloklar 214 konut ve iş yerlerinden oluşuyor. Bu proje, geleneksel sivil mimarinin öne çıktığı Kaş’ta dikey mimarinin ilk büyük çaplı örneği oldu" diyen Yavuz ilçede 3 kat sınırı olmasına rağmen 5 kat sınırını zorlayarak dik yamaçlara kadar çıkan bir yapılaşma durumu olduğunu ifade etti. Yavuz, bu durumun 2000'li yılların başında başladığını ve son 20 yılda kırsal bölgeler de dahil olmak üzere Kaş'ta ciddi bir bozulmaya yol açtığını anlattı.

"EĞİM YÜZDE 50-60"

İlçe genelinde dönüşümün çok sert olduğu gazeteci tarafından kaydedilirken TOKİ'nin Kaş Yeniköy'deki söz konusu konutları için ise şunları söyledi:

"TOKİ’nin Yeniköy’de inşa ettiği konutlar için ilgili parsellerde imar planı hazırlandı. Burası ilçe merkezine yakın bir konumda bulunuyor. Merkezdeki konutların büyük kısmı turizm amaçlı kullanılıyor. Bu durum geçmişten bugüne devam eden bir uygulama. Şimdi köylere de yayıldı.

TOKİ konutlarının hiç değilse yörenin mimari dokusuna daha uyumlu bir proje ile hayata geçirilmesi mümkün iken, dikey mimari benimsenmiş. Arazinin yüzde 50-60 eğim sahip olması da dikkat çekici"

"COĞRAFYA 'KEDER'DİR"

Öte yandan açık havada Kaş açıklarındaki Meis adasının TOKİ konutlarının olduğu yamaçtan net şekilde görülebildiğini kaydeden Yavuz, "Kaş Yeniköy’deki 10 katlı TOKİ konutlarında oturan bir vatandaş, açık ve pussuz bir havada birkaç mil güneyde yer alan Yunan Adası Meis’teki geleneksel mimari dokuyu seçebilecek. Meis’ten bakanlar ise karşı yamaçlardaki apartmanları görebilecek. Coğrafya bazen ‘keder’dir…" ifadelerini kullandı.