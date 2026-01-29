Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ara transfer dönemine yaptığı hamlelerle damga vurdu.

KAYYUM YÖNETİM TRANSFERDE DURMUYOR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz’ün damadı kayyum başkan Halil İbrahim Akyıldız tarafından yönetilen İstanbul kulübü 6'ıncı transferini gerçekleştirdi.

KASIMPAŞA 6. TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Şu ana kadar Cenk Tosun, Kerem Demirbay, Kamil Ahmet Çörekçi, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao gibi Süper Lig'in tecrübeli oyuncularını kadrosuna katan Kasımapaşa son olarak Gabonlu kanat Jim Allevinah'ı da transfer etti.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN BEKLENTİLER ARTTI

Teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun üstlendiği Kasımpaşa bu hamlelerle ligin ikinci yarısında küme hattından uzaklaşmayı ve dişli takım olmayı hedefliyor.