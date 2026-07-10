Trendyol Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken genç bir ismi kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı ekip, Bucaspor 1928 forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz ile resmi sözleşme imzaladı.
RESMİ İMZA KEMERBURGAZ’DA ATILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin CEO Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Bucaspor 1928 forması giyen Sercan Deniz, CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri’mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Sercan Deniz’e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz.”
GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ
Geçtiğimiz sezon Bucaspor 1928 formasıyla 34 resmi maçta görev yapan genç oyuncu, 9 gol kaydederek dikkat çeken bir performans sergiledi. Kasımpaşa, Sercan Deniz’in gelişimini sürdürerek takıma önemli katkı vermesini hedefliyor.