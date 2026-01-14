Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Kadrosuna Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'yi katan Eflatun-beyazlılar, gündemine Becao ve Cenk Tosun'u da almıştı. Sırada başka bir isim var.

Eyüpspor'da forma giyen eski Galatasaray futbolcusu Kerem Demirbay, takımıyla sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

Kerem Demirbay, 2023 yılında Almanya ekibi Leverkusen'den Galatasaray'a transfer olmuştu. Bu sezon Eyüpspor'a giden tecrübeli isim, Eyüpspor'da bu sezon 16 maçta ilk 11'de yer aldı.