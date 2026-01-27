Kasımpaşa, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Attila Szalai ile yollarını erken ayırdı.
Kasımpaşa’da Szalai dönemi kısa sürdü: Polonya'ya transfer oldu
Sezon başında Kasımpaşa’ya kiralık olarak gelen Attila Szalai ile yollar erken ayrıldı. Performansı yeterli bulunmayan Macar savunmacı, sözleşme feshi sonrası Hoffenheim tarafından Pogon’a kiralandı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Lacivert-beyazlı kulüp, Macar savunmacının sahadaki performansını gerekçe göstererek kiralık sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Teknik heyetin raporu doğrultusunda alınan kararın ardından Szalai’nin Kasımpaşa macerası kısa sürdü.
Savunmada istikrar sağlayamayan ve beklenen katkıyı veremeyen deneyimli oyuncu, düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
YENİ TAKIMINA İMZA
Szalai’nin bonservisini elinde bulunduran Hoffenheim, fesih sonrası süreci hızlı yönetti. Alman ekibi, 26 yaşındaki stoperin Polonya Ligi ekiplerinden Pogon’a kiralandığını duyurdu.
İSTİKRAR PREBLEMİ
Attila Szalai, Hoffenheim’a Fenerbahçe’den 12.3 milyon Euro bedelle transfer olduktan sonra yalnızca 5 resmi maçta forma giyebildi.
Macar savunmacı, ardından farklı ülkelerde 4 ayrı takıma kiralanarak kariyerine devam etti