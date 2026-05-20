Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci’nin takımdan ayrıldığını duyurdu.
KASIMPAŞA TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI
Kasımpaşa Kulübü, ayrılığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Devre arasından itibaren hücum hattımıza kattığın kalite ve tüm emeklerin için teşekkürler İrfan Can Kahveci.” ifadeleri kullanıldı.
16 MAÇTA FORMA GİYDİ
30 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla başarılı bir performans ortaya koydu. İrfan Can Kahveci, lacivert beyazlı ekipte çıktığı 16 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
KADIKÖY’E GERİ DÖNÜYOR
Deneyimli futbolcu, sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılmış ve daha sonra kiralık olarak Kasımpaşa’ya transfer olmuştu.
Sözleşmesi devam eden İrfan Can Kahveci’nin yeni sezonda yeniden Fenerbahçe kadrosunda yer alması bekleniyor.