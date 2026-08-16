Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum

DENİZ ÇOBAN DA KARARI YANLIŞ BULDU

Deniz Çoban ise pozisyonu karşılaşmanın genelindeki hakem yönetimi üzerinden değerlendirdi.

Hakemin maç boyunca yüksek bir faul eşiği belirlediğini vurgulayan Çoban, 54. dakikadaki pozisyonda kendi standardının altında bir müdahaleye düdük çaldığını belirtti.

Çoban da diğer iki yorumcu gibi pozisyonun penaltı olmadığı görüşünü paylaştı.