Yeniçağ Gazetesi
16 Ağustos 2026 Pazar
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum

Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum

Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Muhammed Salah'ın bordo-mavili formayla ilk Süper Lig maçına çıktığı gecenin ardından gözler tartışmalı penaltı kararına çevrildi. Trio ekibindeki üç eski hakem pozisyonla ilgili ortak görüşte birleşti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

1 11
Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum - Resim: 2

Yeni transfer Noah Saviolo'nun golüyle devreye 1-0 önde giren Trabzonspor, Kasımpaşa'nın Benedczyak'ın penaltıdan skoru eşitlemesinin ardından sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak yeni sezona 1 puanla başladı.

2 11
Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum - Resim: 3

SALAH İLK SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI

Karşılaşmanın öne çıkan detaylarından biri ise Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah'ın bordo-mavili formayla Süper Lig'deki ilk maçına çıkması oldu.

3 11
Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum - Resim: 4

Yaz transfer döneminin en çok ses getiren hamlelerinden birine imza atarak Muhammed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor, Mısırlı yıldızla birlikte ilk lig sınavını Kasımpaşa karşısında verdi.

4 11
Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum - Resim: 5

FATİH TEKKE HATALARA DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de alınan sonucu değerlendirdi.

İkinci yarıda yapılan hatanın ardından rakibin beraberliği yakaladığını belirten Tekke, "Yapılan hata kabul edilir değil. Başlangıcı var, sadece bir oyuncuya yıkmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

5 11
Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum - Resim: 6

Tekke ayrıca ilk yarıdaki oyundan memnun olduğunu, gol pozisyonlarına girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini belirterek sezonun ilk beş maçlık bölümünün Trabzonspor'un geleceği açısından önemine dikkat çekti.

6 11
Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum - Resim: 7

MAÇIN ARDINDAN PENALTI TARTIŞMASI

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise maç içerisinde Kasımpaşa lehine verilen penaltı kararı tartışılmaya devam etti.

beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında pozisyonu değerlendiren Bülent Yıldırım, Seçim Demirel ve Deniz Çoban, pozisyonla ilgili ortak görüş bildirdi.

7 11
Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum - Resim: 8

BÜLENT YILDIRIM: 'İNANDIRICI BİR PENALTI OLMADI'

Eski hakem Bülent Yıldırım, pozisyondaki temasın penaltı kararı verilmesi için yeterli olmadığı görüşünü dile getirdi:

"Benim gördüğüm; inandırıcı ve futbolun beklediği bir penaltı olmadı ve oturmadı."

8 11
Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum - Resim: 9

SEÇİM DEMİREL: 'ÇALMASAYDI DAHA DOĞRU OLURDU'

Seçim Demirel de hakemin kararına katılmadığını belirtti.

Hakemin müdahaleyi gördüğü için düdük çaldığını ifade eden Demirel, pozisyonla ilgili, "Bence penaltı çalmasaydı daha doğru olurdu." değerlendirmesini yaptı.

9 11
Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum - Resim: 10

DENİZ ÇOBAN DA KARARI YANLIŞ BULDU

Deniz Çoban ise pozisyonu karşılaşmanın genelindeki hakem yönetimi üzerinden değerlendirdi.

Hakemin maç boyunca yüksek bir faul eşiği belirlediğini vurgulayan Çoban, 54. dakikadaki pozisyonda kendi standardının altında bir müdahaleye düdük çaldığını belirtti.

Çoban da diğer iki yorumcu gibi pozisyonun penaltı olmadığı görüşünü paylaştı.

10 11
Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum - Resim: 11

Böylece Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı sezonun açılış maçının ardından Trio ekibindeki üç eski hakem de tartışmalı penaltı kararının yanlış olduğu konusunda birleşti.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro