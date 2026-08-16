Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vuran penaltı kararına Trio'dan ortak yorum
Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Muhammed Salah'ın bordo-mavili formayla ilk Süper Lig maçına çıktığı gecenin ardından gözler tartışmalı penaltı kararına çevrildi. Trio ekibindeki üç eski hakem pozisyonla ilgili ortak görüşte birleşti.Furkan Çelik
Yeni transfer Noah Saviolo'nun golüyle devreye 1-0 önde giren Trabzonspor, Kasımpaşa'nın Benedczyak'ın penaltıdan skoru eşitlemesinin ardından sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak yeni sezona 1 puanla başladı.
SALAH İLK SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI
Karşılaşmanın öne çıkan detaylarından biri ise Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah'ın bordo-mavili formayla Süper Lig'deki ilk maçına çıkması oldu.
Yaz transfer döneminin en çok ses getiren hamlelerinden birine imza atarak Muhammed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor, Mısırlı yıldızla birlikte ilk lig sınavını Kasımpaşa karşısında verdi.
FATİH TEKKE HATALARA DİKKAT ÇEKTİ
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de alınan sonucu değerlendirdi.
İkinci yarıda yapılan hatanın ardından rakibin beraberliği yakaladığını belirten Tekke, "Yapılan hata kabul edilir değil. Başlangıcı var, sadece bir oyuncuya yıkmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Tekke ayrıca ilk yarıdaki oyundan memnun olduğunu, gol pozisyonlarına girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini belirterek sezonun ilk beş maçlık bölümünün Trabzonspor'un geleceği açısından önemine dikkat çekti.
MAÇIN ARDINDAN PENALTI TARTIŞMASI
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise maç içerisinde Kasımpaşa lehine verilen penaltı kararı tartışılmaya devam etti.
beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında pozisyonu değerlendiren Bülent Yıldırım, Seçim Demirel ve Deniz Çoban, pozisyonla ilgili ortak görüş bildirdi.
BÜLENT YILDIRIM: 'İNANDIRICI BİR PENALTI OLMADI'
Eski hakem Bülent Yıldırım, pozisyondaki temasın penaltı kararı verilmesi için yeterli olmadığı görüşünü dile getirdi:
"Benim gördüğüm; inandırıcı ve futbolun beklediği bir penaltı olmadı ve oturmadı."
SEÇİM DEMİREL: 'ÇALMASAYDI DAHA DOĞRU OLURDU'
Seçim Demirel de hakemin kararına katılmadığını belirtti.
Hakemin müdahaleyi gördüğü için düdük çaldığını ifade eden Demirel, pozisyonla ilgili, "Bence penaltı çalmasaydı daha doğru olurdu." değerlendirmesini yaptı.
DENİZ ÇOBAN DA KARARI YANLIŞ BULDU
Deniz Çoban ise pozisyonu karşılaşmanın genelindeki hakem yönetimi üzerinden değerlendirdi.
Hakemin maç boyunca yüksek bir faul eşiği belirlediğini vurgulayan Çoban, 54. dakikadaki pozisyonda kendi standardının altında bir müdahaleye düdük çaldığını belirtti.
Çoban da diğer iki yorumcu gibi pozisyonun penaltı olmadığı görüşünü paylaştı.
Böylece Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı sezonun açılış maçının ardından Trio ekibindeki üç eski hakem de tartışmalı penaltı kararının yanlış olduğu konusunda birleşti.