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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, kanat hattını Thiemoko Diarra takviyesiyle güçlendirdi.

KASIMPAŞA DIARRA'YI TRANSFER ETTİ

Lacivert-beyazlı kulüp, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'te forma giyen 23 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusunun transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Thiemoko Diarra ile sözleşme imzalandığı belirtilirken, transferin mali detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

REIMS'TE GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Genç yaşına rağmen Fransa futbolunda önemli bir tecrübe edinen Diarra, geride kalan sezonda Reims formasıyla tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada görev yaptı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Hızı, bire birdeki etkili oyunuyla dikkat çeken Malili futbolcu, yeni sezonda Kasımpaşa'nın hücum hattındaki önemli kozlarından biri olmaya hazırlanıyor.