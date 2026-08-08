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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak Bursa Yıldırım Spor forması giyen 19 yaşındaki Muhammed Emin Bektaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

RESMİ İMZA ATILDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Muhammed Emin Bektaş, CEO Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Muhammed'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YENİ SEZONDA KASIMPAŞA FORMASI GİYECEK

Bursa Yıldırım Spor'daki performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, yeni sezonda Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de mücadele edecek.

Lacivert-beyazlı ekip, genç oyuncunun gelişimine katkı sağlamayı ve gelecek planlamasında önemli bir rol üstlenmesini hedefliyor.