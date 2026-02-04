Kasımpaşaspor, Can Holding soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti.
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün aktardığına göre, Kasımpaşaspor, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetim kayyumluğundan çıktı. Kulübün hisselerini, iş insanı Cemil Kazancı'nın yönetimindeki Kazancı Holding aldı.
Dilek Güngör “TMSF’nin denetim kayyumluğundaki Kasımpaşaspor’u Kazancı Holding aldı. Başkanlık koltuğuna Davut Dişli oturacak” sözlerini sarf etti.
YENİ BAŞKAN DAVUT DİŞLİ
Satıştan sonra kulüp başkanlığına Davut Dişli'nin getirileceği ifade edildi. Sakaryalı iş insanı Dişli, spor camiasında tanınan bir isim; geçmişte çeşitli kulüplerde yöneticilik deneyimi bulunuyor.