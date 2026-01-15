Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa transferde hız kesmiyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibi, yeni transferi Kerem Demirbay'ı duyurdu.

KEREM DEMİRBAY KARİYERİNE KASIMPAŞA'DA DEVAM EDECEK

Galatasaray'ın eski yıldızı, Eyüpspor ile başladığı sezonda kariyerine Kasımpaşa formasıyla devam edecek.

KASIMPAŞA İKİNCİ YARI İÇİN İDDİALI BİR KADRO KURUYOR

Eyüpspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden tecrübeli orta saha oyuncusunun transferi, Kasımpaşa'nın sezonun ikinci yarısı için iddialı bir takım olma hedefiyle örtüşen bir hamle olarak öne çıktı.

ŞİMDİDEN 3 TECRÜBELİ OYUNCU KATILDI

Emre Belözoğlu'nun "7-8 oyuncuyu değiştirmemiz gerekiyor" dediği Kasımpaşa kadrosuna şu ana kadar İrfan Can Kahveci, Kamil Ahmet Çörekçi ve son olarak Kerem Demirbay katıldı.

SIRADA CENK TOSUN VAR

Kasımpaşa'nın kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile yollarını ayıran Cenk Tosun'u da renklerine bağlaması bekleniyor.