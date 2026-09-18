Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İki takımın da gol bulamadığı mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı. Böylece Kasımpaşa ve Konyaspor haftayı birer puanla kapattı.
KASIMPAŞA NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM ETTİ
Konyaspor karşısında aldığı beraberlikle Kasımpaşa'nın ligdeki namağlup serisi devam etti. İstanbul ekibi, geride kalan 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
Kasımpaşa puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı.
Konyaspor ise 6 hafta sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 4 puana ulaştı ve 13. sırada yer aldı.