Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'yi Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk etti. İkinci yarıda gelen karşılıklı gollerle mücadele 1-1 sona erdi.

Kasımpaşa hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ile berabere kaldı - Resim : 1

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Ev sahibi Kasımpaşa, 47. dakikada Ben Ouanes'in golüyle öne geçti.

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Championship play-off finalinde attığı kritik golle Hull City'yi Premier Lig'e taşıyan İskoç golcü Oli McBurnie yalnızca dört dakika sonra kaydettiği golle skora denge getirdi.

ACUN ILICALI'YA YOĞUN İLGİ

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı da mücadeleyi tribünden takip etti. Kasımpaşa taraftarlarının isteğini kırmayan Ilıcalı, tribünde üçlü çektirdi.