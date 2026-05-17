Trendyol Süper Lig’in son haftasına şampiyon olarak giren Galatasaray kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan müsabakanın hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.
KASIMPAŞA-GALATASARAY İLK 11’LER
Kasımpaşa: Ali, Kamil Ahmet, Opoku Arous, Becao, Cafu, Baldursson, Kerem, Diabate, İrfan Can, Benedyczak.
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Arda, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Sane, Lang, Icardi.
KASIMPAŞA-GALATASARAY (CANLI ANLATIM)
Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğüyle maç başladı.
GALATASARAY LANG'LA GOLE YAKLAŞTI
5' Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Lang şutunu çekti; kaleci Ali, topu kornere çeldi.
KAAN'IN KAFASINDA TOP DIŞARI ÇIKTI
6' Galatasaray'ın Sane ile sağ kanattan kullandığı kornerde Kaan Ayhan kafa vuruşunu yaptı; top üstten dışarı çıktı.
GALATASARAY SAVUNMASI TOPU UZAKLAŞTIRDI
11' Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Cafu, ortasını yaptı; Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.