Kasımpaşa, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Danimarkalı sol bek Jakop Jessen'i renklerine bağladı.

Kasımpaşa Danimarkalı sol bek Jessen'i renklerine bağladı - Resim : 1

JAKOP JESSEN İLE RESMİ İMZALAR ATILDI

Lacivert-beyazlı kulüp, Fredericia forması giyen Jessen'in Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attığını duyurdu.

İmza törenine Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı da katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, transfer açıklamasını "Kasımpaşa ailesi olarak Jakop Jessen'e hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." sözleriyle tamamladı.

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